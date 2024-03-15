Осуждены руководители финпирамиды Best Road Investment

Государственным обвинителем в суде доказана виновность двух организаторов и менеджера финансовой пирамиды. Суть пирамиды заключалась в приобретении места в программе «Shanyrak Plus» по якобы приобретению жилья за 103 доллара и привлечении двух вкладчиков, которые должны пригласить каждый еще по два вкладчика и так далее по нарастающей, тем самым построив уровни в иерархической структуре, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.