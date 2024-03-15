Осуждены руководители финпирамиды Best Road Investment

Государственным обвинителем в суде доказана виновность двух организаторов и менеджера финансовой пирамиды. Суть пирамиды заключалась в приобретении места в программе «Shanyrak Plus» по якобы приобретению жилья за 103 доллара и привлечении двух вкладчиков, которые должны пригласить каждый еще по два вкладчика и так далее по нарастающей, тем самым построив уровни в иерархической структуре, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
За весь период деятельности компании в Астане с октября 2020 года по 31 декабря 2021 года по программе «Shanyrak Plus» ни один из 45 вкладчиков не получил желаемого дохода прибыли, а также жилья, общая сумма ущерба которых составила более 107 млн тенге.
Приговором суда организаторы осуждены к 6 годам лишения свободы каждый, соучастник — к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком до 7 лет.
Причиненный ущерб взыскан с осужденных. Прокуратура города призывает граждан быть бдительными и воздерживаться от вкладов в сомнительные организации.
Приговор вступил в законную силу.