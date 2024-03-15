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Двое симферопольцев застрелили оленя: их могут посадить на пять лет

Двое симферопольцев могут получит по 5 лет колонии за убийство оленя.
Источник: Комсомольская правда

Двух жителей Симферополя обвиняют в незаконной охоте на благородного оленя. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Симферопольцы совершили преступление в июне 2023 года. Обвиняемые находились в охотничьих угодьях неподалеку от села Партизанское. Используя охотничье оружие ТОЗ-34Р, сообщники незаконно застрелили самца крымского благородного оленя.

Было возбуждено уголовное дело. Потерпевшим признали Министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Материалы направили в Симферопольский районный суд. Согласно законодательству, крымчанам грозит от трех до пяти лет лишения свободы или штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей.

флора и фауна