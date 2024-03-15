Двое симферопольцев застрелили оленя: их могут посадить на пять лет

Двух жителей Симферополя обвиняют в незаконной охоте на благородного оленя. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Симферопольцы совершили преступление в июне 2023 года. Обвиняемые находились в охотничьих угодьях неподалеку от села Партизанское. Используя охотничье оружие ТОЗ-34Р, сообщники незаконно застрелили самца крымского благородного оленя.
Было возбуждено уголовное дело. Потерпевшим признали Министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Материалы направили в Симферопольский районный суд. Согласно законодательству, крымчанам грозит от трех до пяти лет лишения свободы или штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей.