Бежала сквозь дым с мокрой головой: жительница Владивостока спаслась из горящего салона на Гоголя

«Это ужасно, мне очень тяжело об этом говорить, всю трясет. Я пришла в салон, мастер успела помыть мне голову, но вдруг сработала пожарная сигнализация. Мы тут же ринулись к выходу. Орали сирены, а здание уже было в дыму. Я увидела, как полыхает припаркованный “Лексус” и какие-то коробки. Мы успели спастись. Кругом стояли сотрудники салонов красоты и магазинов. Страшно представить, какой ущерб пожар нанес их бизнесу», — поделилась жительница Владивостока с редакцией «КП».