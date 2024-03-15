Бежала сквозь дым с мокрой головой: жительница Владивостока спаслась из горящего салона на Гоголя

Во Владивостоке 15 марта произошел пожар в торговом павильоне на Гоголя. Как ранее писала «Комсомолка», в здании множество бьюти-студий. В одну из них в этот день к парикмахеру записалась местная жительница. Девушка вместе с мастером бежали сквозь густой дым, когда сработала пожарная тревога. Все, что они успели увидеть, это полыхающий «Лексус» и коробки рядом с ним, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Это ужасно, мне очень тяжело об этом говорить, всю трясет. Я пришла в салон, мастер успела помыть мне голову, но вдруг сработала пожарная сигнализация. Мы тут же ринулись к выходу. Орали сирены, а здание уже было в дыму. Я увидела, как полыхает припаркованный “Лексус” и какие-то коробки. Мы успели спастись. Кругом стояли сотрудники салонов красоты и магазинов. Страшно представить, какой ущерб пожар нанес их бизнесу», — поделилась жительница Владивостока с редакцией «КП».
Прямо сейчас пожарные борются с пламенем. Здание обильно заливают водой, но на крыше все еще видны языки пламени.