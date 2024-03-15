Новосибирские волонтеры объявили сбор на поиски 19-летней девушки

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт НСО» собирают добровольцев на срочный поиск 19-летней Алисы Сидорковой.
Девушка нуждается в медицинской помощи. Она вышла из дома в Бердске 15 марта и не вернулась. Была одета в черный пуховик и черную шапку. У пропавшей темно-русые волосы и карие глаза.
«Место сбора: Бердск, улица Пионерская, 1. Время сбора: 14:00 и далее по готовности. С собой иметь теплую одежду, скотч, фонари, батарейки, горячее питье, перекус», — отмечается в сообщении отряда во ВКонтакте.
Ранее МК в Новосибирске писал, что в феврале родственники обратились за помощью в поисках 76 человек в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Также мы сообщали, что в Новосибирске разыскивают 40-летнего мужчину с чёрным рюкзаком.