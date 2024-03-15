Казахстанец отсудил у КТЖ деньги за грязный вагон

Суд рассмотрел гражданское дело по иску пассажиров о взыскании с АО «Пассажирские перевозки» материального и морального вреда. В августе прошлого года мужчина купил два билета на поезд Атырау — Актобе, себе и дочке. После посадки пассажиры обнаружили, что в вагоне поезда антисанитарные условия: пыль, грязь, ржавая вода из крана в туалете. На просьбы поменять места или переселить в другой вагон от бригадира вагона пассажир получил отказ.
«Истец вызвал сотрудников транспортной полиции, которые зафиксировали фото и видео санитарных нарушений. Учитывая, что пассажирам пришлось умываться и пользоваться грязной водой, спать в грязном вагоне, подвергая здоровье риску, истец обратился в суд с требованием возвратить стоимость билетов и взыскать моральный ущерб. Факт антисанитарных условий в вагоне подтверждается материалами гражданского дела, возбужденными административными делами в отношении начальника участка и инструктора», — сообщили в суде.
В суде отметили, что указанными недостатками нарушены права истцов как потребителей.
«В связи с чем суд, принимая во внимание степень испытываемых нравственных страданий истца и его несовершеннолетнего ребенка, форму вины ответчика, удовлетворил требование о взыскании морального вреда. Решением суда в пользу пассажиров взыскан моральный ущерб в размере 100 тысяч тенге и сумма представительских услуг в размере 200 тысч тенге», — говорится в сообщении пресс-службы специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области.
Отметим, что суд не удовлетворил требование пассажира о возврате суммы, потраченной на билеты, так как перевозчик исполнил свои обязательства, доставив пассажиров до пункта назначения. Решение суда не вступило в законную силу. Отметим, АО «Пассажирские перевозки» является дочерним государственным предприятием компании «Казахстан темир жолы».
В феврале этого года в кулуарах Мажилиса министра транспорта спросили, готов ли он рассмотреть запрет употребления алкогольных напитков в поездах, если этого захочет общественность. Как признался Марат Карабаев, он никогда не задумывался об этом вопросе и такой опыт не изучал.