Казахстанец отсудил у КТЖ деньги за грязный вагон

Суд рассмотрел гражданское дело по иску пассажиров о взыскании с АО «Пассажирские перевозки» материального и морального вреда. В августе прошлого года мужчина купил два билета на поезд Атырау — Актобе, себе и дочке. После посадки пассажиры обнаружили, что в вагоне поезда антисанитарные условия: пыль, грязь, ржавая вода из крана в туалете. На просьбы поменять места или переселить в другой вагон от бригадира вагона пассажир получил отказ.