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Прокуратура взяла на контроль расследование пожара в Голубиной пади во Владивостоке

Прокурор Ленинского района лично координирует действия правоохранительных и спасательных служб.
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке прокуратура Ленинского района поставила на контроль расследование пожара, произошедшего в офисном здании на улице Достоевского, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно предварительной информации, возгорание началось около 16 часов 15 марта и охватило кровлю здания на площади более 120 квадратных метров.

Прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко лично выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных и спасательных служб.

В тушении огня участвует техника и персонал МЧС России. Прокуратура намерена тщательно выяснить причины и обстоятельства пожара, включая проверку системы оповещения и противопожарной безопасности в здании.

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