Прокуратура взяла на контроль расследование пожара в Голубиной пади во Владивостоке

Во Владивостоке прокуратура Ленинского района поставила на контроль расследование пожара, произошедшего в офисном здании на улице Достоевского, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Согласно предварительной информации, возгорание началось около 16 часов 15 марта и охватило кровлю здания на площади более 120 квадратных метров.
Прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко лично выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных и спасательных служб.
В тушении огня участвует техника и персонал МЧС России. Прокуратура намерена тщательно выяснить причины и обстоятельства пожара, включая проверку системы оповещения и противопожарной безопасности в здании.