Убийцу жены священника в Петербурге отправили в колонию

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК строгого режима, также удовлетворил иски на 2 000 000 рублей», — говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что в феврале он убил жену священника в парадной дома на Коломенской улице. Мужчина ударил ее ножом. После этого злоумышленник сбежал, а женщина скончалась.
Позже выяснилось, что жена священника узнала о преступной деятельности свечника. Он был уличен в краже. Мужчина воровал подаяние на храм.
Напомним, что полиция Петербурга выяснила мотивы предполагаемого убийцы жены священника.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Петербурге попрощались с убитой свечником женой священника.