Убийцу жены священника в Петербурге отправили в колонию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта, ФедералПресс. Суд в Северной столице огласил приговор в отношении свечника, который убил жену священника храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что ему дали восемь лет колонии.