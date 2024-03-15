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Убийцу жены священника в Петербурге отправили в колонию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта, ФедералПресс. Суд в Северной столице огласил приговор в отношении свечника, который убил жену священника храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что ему дали восемь лет колонии.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК строгого режима, также удовлетворил иски на 2 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в феврале он убил жену священника в парадной дома на Коломенской улице. Мужчина ударил ее ножом. После этого злоумышленник сбежал, а женщина скончалась.

Позже выяснилось, что жена священника узнала о преступной деятельности свечника. Он был уличен в краже. Мужчина воровал подаяние на храм.

Напомним, что полиция Петербурга выяснила мотивы предполагаемого убийцы жены священника.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Петербурге попрощались с убитой свечником женой священника.