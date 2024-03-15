Уральские врачи спасли ребенка с полным поражением легких

«В КИМ две недели занимались диагностикой, особого прогресса не было, но врачи выявили все моменты, подключили противоэпилептические лекарства. Я помню, я ему позвонил, и он впервые со мной спокойно поговорил. И дальше все лучше и лучше. Две недели реабилитации, и Максим встал на ноги. Врачи настоящие профессионалы!» — говорит родитель.