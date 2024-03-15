Уральские врачи спасли ребенка с полным поражением легких

Несколько дней родители вместе с врачами скорой помощи пытались разобраться, что случилось. Максиму проводились тесты и анализы, но точный диагноз так и не смогли поставить. В итоге было принято решение о госпитализации.
Ночью подростка привезли в детскую больницу на ВИЗе. Диагноз: грипп А и пневмония. Парня были вынуждены перевести в реанимацию и подключить к ИВЛ. Ситуация была очень тяжелой: у Максима упала сатурация, и его погрузили в медикаментозную кому. Прогнозы были пугающие.
Отец семейства начал искать варианты для спасения сына и обратился в Фонд святой Екатерины. Благотворители не смогли остаться в стороне.
«Фонд, как ангел-хранитель, курировал все и вел нас, когда мы даже не знали, что еще можно сделать. Если бы нам не помогли, я думаю, что сын не выжил бы», — поделился отец юноши.
В критическом состоянии Максима перевели в реанимацию ОДКБ, где, помимо ИВЛ, добавили диализный аппарат. Спустя две недели мальчик вышел из комы, но еще неделю от него не было обратного контакта. Поражение легких было близко к 100%, но врачи боролись за пациента до победного конца.
«Врачи сказали: шанс один из ста, и это будет чудо. Мы благодарны Олегу Юрьевичу Аверьянову, Илье Владимировичу Носкову и всему реанимационному отделению № 2: и врачи, и медсестры сделали основную работу, чтобы он остался жив», — продолжает отец Максима.
Уже после ОДКБ, когда состояние Максима стабилизировалось и его жизни ничего не угрожало, парня перевели в стационар Клинического института мозга в Березовском. Здесь с ним начала работать мультидисциплинарная бригада.
«В КИМ две недели занимались диагностикой, особого прогресса не было, но врачи выявили все моменты, подключили противоэпилептические лекарства. Я помню, я ему позвонил, и он впервые со мной спокойно поговорил. И дальше все лучше и лучше. Две недели реабилитации, и Максим встал на ноги. Врачи настоящие профессионалы!» — говорит родитель.
За два месяца к Максиму вернулись речь и подвижность, практически полностью восстановилось сознание. За это время парень похудел на 10 кг, впереди у него реабилитация, но самое страшное уже позади. И это главное.