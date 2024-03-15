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Юный воронежец врезался на ВАЗе в грузовик и сбил еще два автомобиля

В четверг, 14 марта, на Ленинском проспекте в Воронеже 24-летний водитель допустил массовое ДТП.
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Есть пострадавший.

ДТП произошло примерно в 17:03 напротив дома № 119Ш на Ленинском проспекте. По предварительным данным полиции, 24-летний воронежец, управляя автомобилем ВАЗ-2109, двигался в сторону улицы Минской. При повороте налево на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу грузовику «Хино», за рулем которого находился 39-летний мужчина. После столкновения легковушки и большегруза, ВАЗ по инерции въехал в припаркованные автомобили «Черри» и «Опель Астра».

В результате аварии, юный водитель получил травмы различной степени тяжести и был отправлен на скорой помощи в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 72 ДТП, в трех из которых пострадали 3 человека.