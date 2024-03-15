Юный воронежец врезался на ВАЗе в грузовик и сбил еще два автомобиля

ДТП произошло примерно в 17:03 напротив дома № 119Ш на Ленинском проспекте. По предварительным данным полиции, 24-летний воронежец, управляя автомобилем ВАЗ-2109, двигался в сторону улицы Минской. При повороте налево на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу грузовику «Хино», за рулем которого находился 39-летний мужчина. После столкновения легковушки и большегруза, ВАЗ по инерции въехал в припаркованные автомобили «Черри» и «Опель Астра».