Ручки с исчезающими чернилами на выборах в Ростове оказались фейком

Слухи о том, что на избирательных участках в Ростовской области используются ручки с исчезающими при нагревании чернилами, оказались фейком. Об этом сообщает Telegram-канал «Война с фейками».
Фотографии появились ещё вечером в четверг, 14 марта, хотя голосование должно начаться лишь на следующее утро.
«Фейкометы слишком поторопились — на момент публикации вброса избирательные участки в Курске и Ростове-на-Дону были еще закрыты, следовательно, снимавшие не могли иметь доступ к бюллетеням и ручкам», — пишет канал.
При этом досрочное голосование было только в новых регионах, на отдалённых территориях и в других странах. Авторы канала напоминают, что чернила вновь проявляются, когда бумага охлаждается.
Ранее мы рассказали о количестве участков в Ростове.