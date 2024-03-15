Следком расследует ДТП в Михайловском районе Приморья

Установлено, что водитель легкового автомобиля превысил разрешенный скоростной режим и выехал на встречку. Из-за этого и произошло столкновение. Водителя госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Также пострадали пассажиры микроавтобуса, их тоже доставили в больницу, сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе ведомства.