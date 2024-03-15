Следком расследует ДТП в Михайловском районе Приморья

Легковушка столкнулась с микроавтобусом в Михайловском районе Приморского края, пострадали люди. СУ СК России возбудило уголовное дело по факту происшествия, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Установлено, что водитель легкового автомобиля превысил разрешенный скоростной режим и выехал на встречку. Из-за этого и произошло столкновение. Водителя госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Также пострадали пассажиры микроавтобуса, их тоже доставили в больницу, сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе ведомства.
По факту инцидента следователи завели уголовное дело. Они уж осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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