Иностранные наемники участвовали в попытке прорыва диверсантов в Россию

«Около 16:30 мск в целях достижения внезапности украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории на удалении одного километра от государственной границы», — говорится в пресс-релизе.