Иностранные наемники участвовали в попытке прорыва диверсантов в Россию

«Около 16:30 мск в целях достижения внезапности украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории на удалении одного километра от государственной границы», — говорится в пресс-релизе.
После высадки диверсанты направились к приграничному селу Козинка Белгородской области и зашли в несколько домов на окраине. При дальнейшем продвижении их засекли российские военные и сотрудники пограничных органов ФСБ.
По противнику нанесли удар с использованием артиллерии, авиации, а также управляемыми авиабомбами.
Понеся существенные потери, боевики начали отступление на территорию Украины. Остатки диверсионной группы вышли на минное поле, где их уничтожили.
«Одновременно с этим, огнем РСЗО “Торнадо” была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек», — указали в ведомстве.
Российские силовики полностью восстановили контроль над селом и зачистили район.
С 12 по 14 марта войска группировки «Запад» совместно с ФСБ пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Общие потери ВСУ превысили полторы тысячи человек, из которых около 500 — безвозвратные. Уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.