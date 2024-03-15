ВСУ при попытках прорыва на территорию России потеряли 1,5 тысячи человек

По словам Минобороны, за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ России «все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены».