ВСУ при попытках прорыва на территорию России потеряли 1,5 тысячи человек

По словам Минобороны, за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ России «все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены».
«Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 — безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины», — отметили в ведомстве.
В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.