Больница Архангела Михаила решила заменить ранее рухнувший в шахту лифт с людьми

Трагедия в пермской больнице Архангела Михаила и всех небесных слуг случилась в начале октября прошлого года. В шахту рухнул лифт с пациентами и сотрудниками учреждения.
О поиске подрядчика для замены лифтового оборудования в больнице и объявленном электронном аукционе сообщил «Коммерсант-Прикамье». Максимальная цена контракта сотавила 302,9 тыс. руб., победитель аукциона станет известен 27 марта этого года.
Следственные органы СК РФ 4 марта завершили расследование уголовного дела по факту происшествия, в результате которого трех человек поместили в травматологическое отделение с незначительными травмами. Позже пострадавшая при падении лифта скончалась. По версии следствия, лифтер в нарушение требований безопасности допустила нахождение в лифте более 15 пассажиров, его грузоподъемность превысила 1 тыс. кг.
Кабина с людьми увеличила скорость и не смогла остановиться на уровне первого этажа, опустившись на пружинные буфера. В ходе расследования лифтер полностью признал вину. Уголовное дело поступило на рассмотрения в суд.
Вчера, 14 марта, пациенты больницы Архангела Михаила пожаловались на укусы клопов. Фотографии из стационара они выложили в социальных сетях.