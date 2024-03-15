Больница Архангела Михаила решила заменить ранее рухнувший в шахту лифт с людьми

Следственные органы СК РФ 4 марта завершили расследование уголовного дела по факту происшествия, в результате которого трех человек поместили в травматологическое отделение с незначительными травмами. Позже пострадавшая при падении лифта скончалась. По версии следствия, лифтер в нарушение требований безопасности допустила нахождение в лифте более 15 пассажиров, его грузоподъемность превысила 1 тыс. кг.