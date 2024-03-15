В Донецке уточнили, что при попадании снаряда в дом погибли трое детей

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели трех детей из-за прямого попадания снаряда в частный дом при обстреле Петровского района города, позже глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что погибли двое детей, при этом отметив, что «поиск людей под завалами продолжается».
«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 15 марта по состоянию на 10.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Ольховской, 25 погибли трое детей: девочки 2021, 2007 годов рождения, мальчик 2014 года рождения», — говорится в сообщении.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.