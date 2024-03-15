В Донецке уточнили, что при попадании снаряда в дом погибли трое детей

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Трое детей, по уточненным данным, погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в частный жилой дом в Петровском районе Донецка в пятницу, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.