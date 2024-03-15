В Ташкентской области семейные предприятия расхитили электроэнергию на 240 миллионов сумов

Как сообщает департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, руководители двух семейных предприятий «Достлик» и «Чимган» незаконно подключили свои хозяйства к общим электросетям и в коммерческих целях использовали электроэнергию на 241,7 миллионов сумов.