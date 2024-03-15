В Ташкентской области семейные предприятия расхитили электроэнергию на 240 миллионов сумов

Как сообщает департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, руководители двух семейных предприятий «Достлик» и «Чимган» незаконно подключили свои хозяйства к общим электросетям и в коммерческих целях использовали электроэнергию на 241,7 миллионов сумов.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 169 (Кража) Уголовного кодекса. Проводится расследование.
Напомним, за три месяца текущего года потребители страны уже незаконно использовали газ и электроэнергию на более 215 миллиардов сумов.