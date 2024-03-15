В Новосибирской области завели дело на мать, заморозившую младенца

Ранее в прокуратуре сообщали, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района родила женщина, являющаяся многодетной матерью, в медицинское учреждение не обращалась. 11 марта 2024 года в подвале дома полицейские обнаружили тело новорожденного ребенка.