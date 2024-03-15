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Тряхануло! Подземные толчки почувствовали жители Николаевского района

Землетрясение произошло в Хабаровском крае.
Источник: Комсомольская правда

Жители Николаевского района Хабаровского края ощутили подземные толчки. Слабое землетрясение произошло, предположительно, со стороны Сахалина. Именно на острове находится эпицентр.

По данным Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о происходящем поступило в 16:25 от диспетчера ЕДДС Николаевского района. По предварительным данным, на жизни людей и состояние важных объектов это никак не повлияло.

— В Николаевске-на-Амуре наблюдалось слабо ощущаемое сейсмособытие. По предварительным данным, его эпицентр мог находиться на значительной глубине на территории Охинского района Сахалинской области. Жертв и разрушений нет, — рассказали в МЧС.

В районной администрации говорят, что толчки ощутили жители верхних этажей. Там отметили, что первый толчок зафиксировали в 16:01 в 31 километре юго-восточнее поселка Рыбновск Сахалинской области. Магнитуда составила 4,5 балла.