В Казани двое мужчин засудили бар «Соль» за отказ их пропустить

В Казани двое мужчин подали иск в Вахитовский районный суд на популярный бар «Соль». Причиной стало то, что охранники заведения якобы отказались впускать их в заведение.
Инцидент произошел летом прошлого года. Двое казанцев хотели пройти в бар. Однако, как уверяют мужчины, охрана, а после и администратор, помешали им это сделать, заявив, что те «не подходят под формат», сообщается в картотеке судебных дел.
В суде руководитель заведения заявил, что появление еще пару человек в тот вечер могло повлечь нарушение требований пожарной безопасности. Привести доказательства этого директору не удалось и суд встал на сторону истцов. Теперь бар обязан выплатить по 7,5 тысячи рублей каждому из мужчин.
Напомним, что это не первый подобный случай. Ранее в Казани бойцов батальона «Алга» не впустили в ресторан из-за формы.