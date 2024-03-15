Пенсионерку дважды сбили на Кантемировской, а потом к ДТП присоединилась третья машина

Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло утром 15 марта в Выборгском районе Петербурга. Погибшая — пожилая женщина-пешеход.
В 6:20 около дома 7 по Кантемировской улице 54-летняя женщина на автомобиле Exeed сбила 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на нее наехал еще один автомобиль — Volkswagen Jetta под управлением водителя 30 лет. А затем в «Джетту» сзади врезался Renault Fluence с 36-летним водителем.
В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте. По факту произошедшего полиция ведет проверку. По данным «Яндекс. Пробок», движение по Кантемировской улице до сих пор сильно затруднено в обе стороны. Также стоят соседние улицы, включая Лесной и Большой Сампсониевский проспекты.