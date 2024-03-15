Пенсионерку дважды сбили на Кантемировской, а потом к ДТП присоединилась третья машина

В 6:20 около дома 7 по Кантемировской улице 54-летняя женщина на автомобиле Exeed сбила 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на нее наехал еще один автомобиль — Volkswagen Jetta под управлением водителя 30 лет. А затем в «Джетту» сзади врезался Renault Fluence с 36-летним водителем.