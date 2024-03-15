После гибели детей на пожаре в Елабуге возбудили уголовное дело

Ранее мы рассказывали, что сегодня ночью в Елабуге в частном доме по улице Истэлек произошел пожар. Двухэтажный дом, а также находившиеся во дворе автомобили «Лада» 10-й модели и Suzuki Grand Vitara полностью уничтожены огнем.
До прибытия пожарных самостоятельно смогли выбраться из горящего дома 29-летний мужчина и 8-летний мальчик. С ожогами их доставили в больницу. При разборке сгоревших конструкций найдены тела 12-летней девочки и 3-летнего мальчика.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.