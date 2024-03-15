Подрядчика оштрафовали за срыв благоустройства проспекта Бусыгина

Директора ООО «Рус-Строй» оштрафовали на 7,7 млн рублей за срыв благоустройства общественной территории по проспекту Бусыгина в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура Автозаводского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг», — рассказали в надзорном ведомстве.
Напомним, что между администрацией Автозаводского района и ООО «Рус-Строй» был заключен контракт на комплексное благоустройство территории проспекта. Подрядчик обязан был выполнить все работы до 15 июля 2023 года. Однако в полном объеме они не завершены до сих пор: на детских площадках отсутствует резиновое покрытие, не выполнено устройство газона. Качество работ, выполненных подрядной организацией, частично не соответствует требованиям контракта.
Директор подрядной организации привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ).
Кроме того, заказчик за счет средств банковской гарантии взыскал с подрядчика 4 млн рублей.
«Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой», — добавили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что выбран подрядчик для благоустройства на улице Суворова в ЖК «Окский берег».