Подрядчика оштрафовали за срыв благоустройства проспекта Бусыгина

Напомним, что между администрацией Автозаводского района и ООО «Рус-Строй» был заключен контракт на комплексное благоустройство территории проспекта. Подрядчик обязан был выполнить все работы до 15 июля 2023 года. Однако в полном объеме они не завершены до сих пор: на детских площадках отсутствует резиновое покрытие, не выполнено устройство газона. Качество работ, выполненных подрядной организацией, частично не соответствует требованиям контракта.