Мать издевавшегося над бабушкой красноярского подростка заявила об угрозах сыну

Об этом «МК в Красноярске» заявила мать ребенка Ольга.
По словам женщины, мальчику стали поступать угрозы. Вероятно, в соцсетях. В том числе школьнику стали желать смерти.
«Эти, прошу прощения, диванные черви грозят моему сыну тем, что убьют и расчленят его. Вот, кто настоящие преступники, педофилы», — заявила Ольга.
Женщина добавила, что сын находится на грани катастрофы в моральном плане. Ей тоже очень тяжело переносить травлю.
«И ты бьешь, и мать бьет», — проговорила на видео пожилая женщина.
В СК выяснили, что подросток живет с матерью, ее сожителем и бабушкой. Мальчика поставили на внутришкольный учет. В ГСУ СК России по Красноярскому краю инициировали проверку, по результатам которой руководитель ведомства Алексей Еремин сделает доклад председателю СК Александру Бастрыкину.