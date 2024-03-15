Мать издевавшегося над бабушкой красноярского подростка заявила об угрозах сыну

В СК выяснили, что подросток живет с матерью, ее сожителем и бабушкой. Мальчика поставили на внутришкольный учет. В ГСУ СК России по Красноярскому краю инициировали проверку, по результатам которой руководитель ведомства Алексей Еремин сделает доклад председателю СК Александру Бастрыкину.