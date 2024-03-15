Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В прокуратуре раскрыли данные о преступности в Крыму за два месяца 2024 года

В прокуратуре раскрыли данные о преступности в Крыму в начале 2024 года.
Источник: Комсомольская правда

За два месяца 2024 года на территории Крыма зарегистрировали 3,7 тысячи преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Раскрываемость по Крыму составляет 76,7%. Количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 12,6%. В частности, на улицах, площадях, в парках и скверах этот показатель снизился на 25,4%. Кроме того, на 25% уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. А ранее судимые люди совершили на 2,8% меньше противозаконных деяний.

— Органами правоохраны выявлено 315 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 190 фактов их сбыта, — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что раскрываемость составила 82,2%, а по части сбыта — 62%.

В Крыму совершили 1 841 преступление против собственности. Их раскрываемость составила 67,9%. При этом количество грабежей уменьшилось на 52,5%.

— Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, сократилось на 6,4% (с 47 до 44), — говорится в сообщении.

Прокуратура