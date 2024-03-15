В прокуратуре раскрыли данные о преступности в Крыму за два месяца 2024 года

Раскрываемость по Крыму составляет 76,7%. Количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 12,6%. В частности, на улицах, площадях, в парках и скверах этот показатель снизился на 25,4%. Кроме того, на 25% уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. А ранее судимые люди совершили на 2,8% меньше противозаконных деяний.