В Минске водитель легковушки сбила пенсионера на пешеходном переходе

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице пенсионер попал под колеса легковушки, когда пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



По предварительной информации, 15 марта около 9.50 46-летняя водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по улице Максима Богдановича, при повороте налево на улицу Веры Хоружей на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и совершила наезд на 77-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. Пешехода доставили в учреждение здравоохранения для обследования.



На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.



Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, и уступить дорогу велосипедистам. −0-