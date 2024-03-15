Убившему семью из четырёх человек дончанину назначили пожизненный срок

Дениса Машонского признали виновным по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении наркотиков. Суд назначил ему пожизненный срок с отбыванием в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу. Подробнее о деле мы писали здесь.