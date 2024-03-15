Убившему семью из четырёх человек дончанину назначили пожизненный срок

Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего Дениса Машонского, который в июле 2022 года убил семью из четырёх человек, в том числе двухлетнего ребёнка. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Rostov.aif.ru.
Мужчина расстрелял 37-летнего Владимира Беляева, 26-летнюю Светлану Котлярову, их двухлетнего сына и 24-летнюю сестру женщины. Раненая им четырёхлетняя девочка выжила, её доставили в больницу на вертолёте.
Следователи выяснили, что мужчина принял наркотики, взял огнестрельное охотничье ружье и нож, пришел в гости к своим знакомым и начал в них стрелять.
Дениса Машонского признали виновным по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении наркотиков. Суд назначил ему пожизненный срок с отбыванием в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу. Подробнее о деле мы писали здесь.