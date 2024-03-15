В Борисове задержан мужчина, выращивавший марихуану на продажу в квартире

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове задержан наркоторговец, выращивавший марихуану на продажу. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.



В Борисове сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков: мужчина выращивал коноплю в собственной квартире для продажи. Готовый наркотик он не только реализовывал, но и употреблял сам.



В его квартире правоохранители обнаружили и изъяли более 215 г опасного наркотического вещества, горшок с растением конопли, семена и специальное оборудование. Судебные эксперты установили, что вещество растительного происхождения является марихуаной.



По оперативной информации, противозаконной деятельностью задержанный занимался чуть более года, оборудовав в шкафу специально приспособленное помещение для выращивания конопли.



Мужчина действовал осторожно и продавал наркотик только узкому кругу лиц, но это не уберегло его от ответственности. По факту незаконного оборота наркотических веществ Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. −0-