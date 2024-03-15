Новая уловка от мошенников: казахстанцам предлагают небывалый доход от авиакомпании

В объявлении говорится, что компания совместно с правительством официально провела IPO в Казахстане и Великобритании в январе 2024 года. Будто бы это дает теперь каждому жителю республики возможность зарабатывать на акциях крупнейшего авиаперевозчика. Осталось только 10 свободных мест из 100. Чтобы стать «счастливчиком», нужно пройти регистрацию по установленной форме. Заполнить заявку предлагается на неизвестном сайте.