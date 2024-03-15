Минчанин похитил стройинструменты из незапертой иномарки

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель столицы похитил из незапертой иномарки стройинструменты, а вырученные деньги потратил на игровые автоматы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



В столичную милицию поступило заявление о пропаже имущества из салона автомобиля. Общая сумма ущерба составила Br1,6 тыс.



Правоохранители Фрунзенского РУВД столицы задержали 28-летнего минчанина. Установлено, что мужчина во дворах жилых домов дергал за дверные ручки припаркованных автомобилей. Обнаружив незапертую иномарку, он проник в салон и похитил строительные инструменты. Часть похищенного минчанин реализовал на торговой интернет-площадке, а вырученные деньги проиграл в игровых автоматах.



Известно, что мужчина официально не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.



Следователи возбудили уголовное дело.



Милиция напоминает о необходимости закрывать автомобиль и советует не оставлять в салоне машины ценные вещи.