Что известно о попытке ВСУ прорваться в село Козинка Белгородской области

Российские военные и пограничники 14 марта сорвали очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию Белгородской области в районе села Козинка, сообщили журналистам в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киев потерял до 50 человек. Общие украинские потери при попытках прорыва в приграничные регионы России за трое суток составили более 1,5 тыс. человек и несколько десятков единиц бронетехники.