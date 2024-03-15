Что известно о попытке ВСУ прорваться в село Козинка Белгородской области

ТАСС собрал основную информацию о ситуации.
Попытка прорыва в Козинке
До 30 украинских диверсантов и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8 высадились в километре от российской границы около 16:30 мск 14 марта, рассказали в Минобороны. Группа выдвинулась к Козинке и зашла в несколько домов на окраине села.
При попытке продвинуться дальше группу остановили военные и пограничники, заявили в ведомстве. Местность у Козинки дистанционно заминировали, чтобы исключить подход резервов ВСУ.
В ходе отступления часть диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, а другие вышли на минное поле, где были уничтожены. Одновременно реактивные системы залпового огня «Торнадо» ликвидировали группу украинских военных, которая выдвинулась для эвакуации раненых и тел убитых.
Контроль над селом полностью восстановлен, проведена зачистка района, добавили в Минобороны.
Украинские потери
Потери ВСУ в районе Козинки, по оценке российского военного ведомства, превысили 50 человек.
Общие украинские потери при попытках прорыва на территорию России за трое суток составили более 1,5 тыс. человек, в том числе 500 — безвозвратные. Уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины, заявили в министерстве.
Предыдущие попытки прорыва
О первой попытке прорыва границы в Белгородской и Курской областях стало известно 12 марта. Украинские военные пытались прорваться в Белгородскую область сразу на трех направлениях — у населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино, а в Курскую — близ поселка Теткино. Все их атаки были отражены.
14 марта губернатор Курской области Роман Старовойт вновь сообщил о срыве попытки прорыва в районе Теткино. Данные о бое подтвердила Росгвардия. Другие подробности не приводились.
Кроме того, 14 марта Минобороны РФ заявило об отражении атаки в районе Сподарюшино. По данным ведомства, Киев потерял до 195 человек и 15 единиц техники, включая 5 танков.
15 марта министерство подчеркнуло, что все попытки прорыва в Белгородскую и Курскую области с 12 по 14 марта были отражены.
Обстановка в Белгородской и Курской областях
Обстановка в приграничных регионах остается напряженной — они по-прежнему подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины.
В частности, 15 марта при обстреле Белгорода пострадали три человека, сообщил мэр города Валентин Демидов.
В Белгородской области порядка 400 жителей трех приграничных сел, включая Козинку, были эвакуированы из-за украинских обстрелов. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, паники среди жителей нет.
Старовойт сообщил об обстреле села Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Повреждения получили три дома и хозяйственные постройки, перебита газовая труба.