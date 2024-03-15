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В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию

БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали россиянку при подготовке к диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ведомства.
Источник: © РИА Новости

«Задержана с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области», — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к теракту. Подозреваемой грозит лишение свободы до 20 лет.

В пресс-службе УФСБ уточнили РИА Новости, что женщина — уроженка Белгорода.

ФСБ