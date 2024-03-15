В Воронежской области залили зеленкой бюллетени в урне для голосования на избирательном участке

На одном из избирательных участков в Борисоглебске пришедшие в прорезь для бюллетеней в стационарных ящиках для голосования вылили жидкость зеленого цвета. Об этом рассказали в избиркоме Воронежской области 15 марта.
Там пояснили, что сейчас голосование в эти ящики прекращено, а прорези заклеены. Сами урны будут находиться под видеонаблюдением до окончания выборов. Вечером, после 20.00 бюллетени, на которые попала зеленка, переместят в сейф-пакет. А после выборов будет рассмотрен вопрос, действительны ли они.
— 17 марта членами участковой комиссии будет рассмотрен вопрос на предмет их действительности (с последующим учетом при подсчете голосов). В настоящий момент процесс голосования на избирательных участках осуществляется в штатном режиме во второй стационарный ящик для голосования. Все УИК региона предупреждены о возможных провокациях. Возле стационарных ящиков постоянно дежурят члены УИК, — подчеркнули в избиркоме региона.