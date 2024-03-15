В Воронежской области залили зеленкой бюллетени в урне для голосования на избирательном участке

Там пояснили, что сейчас голосование в эти ящики прекращено, а прорези заклеены. Сами урны будут находиться под видеонаблюдением до окончания выборов. Вечером, после 20.00 бюллетени, на которые попала зеленка, переместят в сейф-пакет. А после выборов будет рассмотрен вопрос, действительны ли они.