Смертельные роллы? После ужина в ресторане у самарчанки остановилось сердце

Ужин в одном из ресторанов Самары закончился трагедией. Молодая девушка скончалась через несколько часов, от остановки сердца.
В Самаре рестораны азиатской кухни пользуются популярностью. Маленькие кафе и большие рестораны имеют в своем блюда из рыбы и морепродуктов. Роллы и суши пользуются особой популярностью.
В одно из таких заведений на «самарском Арбате» вечером 2 марта заглянула пара. Выбрали сет «Самуи», в состав которого входили 3 вида роллов — «Мехико», «Сан Франциско» и «Гавайи». После ужина молодые люди спокойно вышли из ресторана и отправились на прогулку.
И вот тут, в ближайшем сквере, Марине, так звали девушку, стало внезапно плохо. У неё появилась резкая боль в животе, спазмы, перекрывающие горло. Всё это буквально уложило её на скамейку. Илья не растерялся и вызвал скорую помощь, которая оперативно доставила пострадавшую в городскую больницу № 1 им. Пирогова.
В приемный покой она попала уже в бессознательном состоянии, её срочно отправили в реанимацию. К сожалению, спасти Марину не удалось, несмотря на все предпринятые меры. Предварительная версия — девушка скончалась от остановки сердца.
Позже выяснилось, что у девушки с детства была аллергия на рыбу. Но в состав ролла, «Мехико» входит морской окунь и филе белых рыб, в «Сан Франциско» — креветка. Практически в любые роллы добавляется тобика. Икра летучей рыбы. То есть все те продукты, которые были противопоказаны Марине.
Как написал в комментариях знакомый девушки, она о своей аллергии знала. Он высказал версию, что Марина попросила сделать ей роллы без рыбы, а персонал что-то напутал.
При этом девушка в принципе могла бы взять другой безопасный продукт, так как в ресторане была и итальянская кухня.
Что подвигло её так рисковать здоровьем, а в итоге — жизнью, не ясно. Напоминаем, что морепродукты входят в число самых распространенных аллергенов. Это не лечится, и человек всю жизнь должен соблюдать меры предосторожности. Последствия нарушения правил варьируются от легкой крапивницы до анафилактического шока.