Смертельные роллы? После ужина в ресторане у самарчанки остановилось сердце

И вот тут, в ближайшем сквере, Марине, так звали девушку, стало внезапно плохо. У неё появилась резкая боль в животе, спазмы, перекрывающие горло. Всё это буквально уложило её на скамейку. Илья не растерялся и вызвал скорую помощь, которая оперативно доставила пострадавшую в городскую больницу № 1 им. Пирогова.