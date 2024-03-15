В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на российские регионы

«Вы знаете, я бы, честно говоря, оставил это нашим силовикам, это все-таки их прерогатива — давать оценку, но то, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию — однозначно, здесь вы совершенно правы», — сказал Песков журналистам.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ России «все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены». В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.