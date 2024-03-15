В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на российские регионы

«Вы знаете, я бы, честно говоря, оставил это нашим силовикам, это все-таки их прерогатива — давать оценку, но то, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию — однозначно, здесь вы совершенно правы», — сказал Песков журналистам.