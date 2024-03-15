ПВО России уничтожили еще 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Кроме того, в Минобороны отмечали, что за ночь система противовоздушной обороны перехватила над Белгородской и Калужской областями пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и два снаряда системы «Град». В свою очередь, Гладков добавил, что боевики ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области.