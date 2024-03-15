ПВО России уничтожили еще 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”, — указано в Telegram-канале ведомства.
Ранее 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО уничтожили семь снарядов Vampire над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что атака была пресечена около 08:15 мск. ВСУ попытались нанести удары по региону с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.
Кроме того, в Минобороны отмечали, что за ночь система противовоздушной обороны перехватила над Белгородской и Калужской областями пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и два снаряда системы «Град». В свою очередь, Гладков добавил, что боевики ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.