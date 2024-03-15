Под Волгоградом пенсионерка сгорела во сне в собственном доме

В ночь на 15 марта в Волгоградской области в сгоревшем доме нашли тело 61-летней пенсионерки. Женщина погибла во сне. ЧП произошло в поселке Степной в Ленинском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 00.26 часов. Частный дом охватил огонь.