Под Волгоградом пенсионерка сгорела во сне в собственном доме

В ночь на 15 марта в Волгоградской области в сгоревшем доме нашли тело 61-летней пенсионерки. Женщина погибла во сне. ЧП произошло в поселке Степной в Ленинском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 00.26 часов. Частный дом охватил огонь.
— Горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров. Пожарные расчеты ОП ПЧ-90 ликвидировали горение в течение получаса, — уточнили в ведомстве.
К сожалению, женщину спасти не удалось. Причина пожара устанавливается. Добавим, что накануне в частном доме в Кумылженском районе погиб пенсионер.