Под Волгоградом осужден поджигатель 10 га леса

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в межрайонной природоохранной прокуратуре, в результате допущенной волгоградцем неосторожности огнем было уничтожено 10 га леса. Ущерб от пожара оценивается в сумму более 23 тыс. рублей.
По материалам проверки природоохранной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, которое повлекло значительный ущерб».
В соответствии с приговором Среднеахтубинского районного суда, ущерб лесному фонду возмещен в полном объеме.