Под Волгоградом осужден поджигатель 10 га леса

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в межрайонной природоохранной прокуратуре, в результате допущенной волгоградцем неосторожности огнем было уничтожено 10 га леса. Ущерб от пожара оценивается в сумму более 23 тыс. рублей.