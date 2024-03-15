Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Уфимца оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС России

Судья Советского райсуда Уфы Азалия Шакирьянова оштрафовала местного жителя на 45 тыс. руб. за дискредитацию ВС России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), следует из опубликованного постановления суда.

Как указано в материалах дела, ночью 18 января уфимец нанес краской на фасаде ТЦ «Мир» антивоенную надпись.

Подсудимый не признал вину, сославшись на алиби: мама, по словам подсудимого, могла подтвердить, что в ночь совершения преступления он был дома.

Вынося решение, судья учла, что во время допроса в отделе полиции № 7 подсудимый признал вину.