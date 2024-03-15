Как указано в материалах дела, ночью 18 января уфимец нанес краской на фасаде ТЦ «Мир» антивоенную надпись.
Подсудимый не признал вину, сославшись на алиби: мама, по словам подсудимого, могла подтвердить, что в ночь совершения преступления он был дома.
Вынося решение, судья учла, что во время допроса в отделе полиции № 7 подсудимый признал вину.
Уфимца оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС России
Судья Советского райсуда Уфы Азалия Шакирьянова оштрафовала местного жителя на 45 тыс. руб. за дискредитацию ВС России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), следует из опубликованного постановления суда.
Как указано в материалах дела, ночью 18 января уфимец нанес краской на фасаде ТЦ «Мир» антивоенную надпись.