Уфимца оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС России

Как указано в материалах дела, ночью 18 января уфимец нанес краской на фасаде ТЦ «Мир» антивоенную надпись.



Подсудимый не признал вину, сославшись на алиби: мама, по словам подсудимого, могла подтвердить, что в ночь совершения преступления он был дома.



Вынося решение, судья учла, что во время допроса в отделе полиции № 7 подсудимый признал вину.