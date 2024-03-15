В Крыму заочно осудили россиянина, служащего в украинских войсках ПВО

Согласно приговору, гражданин России, имеющий регистрацию на территории Крыма, в 2015 году выехал на Украину. Находясь там на момент начала СВО, он вступил в радиотехническую бригаду ПВО вооруженных сил Украины, принимал участие в боевых действиях против военнослужащих и правоохранительных органов РФ. Согласно материалам дела, награжден на Украине медалью «Защитнику Отчизны».