В Крыму заочно осудили россиянина, служащего в украинских войсках ПВО

Согласно приговору, гражданин России, имеющий регистрацию на территории Крыма, в 2015 году выехал на Украину. Находясь там на момент начала СВО, он вступил в радиотехническую бригаду ПВО вооруженных сил Украины, принимал участие в боевых действиях против военнослужащих и правоохранительных органов РФ. Согласно материалам дела, награжден на Украине медалью «Защитнику Отчизны».
«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 9 месяцев. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания», — сообщили в пресс-службе.
Его судили по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде перехода на сторону противника). Он объявлен в розыск. Приговор не вступил в законную силу.