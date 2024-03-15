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В Крыму заочно осудили россиянина, служащего в украинских войсках ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Верховный суд Крыма заочно приговорил к 18 годам колонии россиянина, вступившего в радиотехническую бригаду ПВО украинских войск и участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба суда.

Согласно приговору, гражданин России, имеющий регистрацию на территории Крыма, в 2015 году выехал на Украину. Находясь там на момент начала СВО, он вступил в радиотехническую бригаду ПВО вооруженных сил Украины, принимал участие в боевых действиях против военнослужащих и правоохранительных органов РФ. Согласно материалам дела, награжден на Украине медалью «Защитнику Отчизны».

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 9 месяцев. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания», — сообщили в пресс-службе.

Его судили по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде перехода на сторону противника). Он объявлен в розыск. Приговор не вступил в законную силу.