Водитель пьяным приехал в ГАИ отдать квитанцию о штрафе за нетрезвое вождение

«Находясь в подавленном состоянии, обвиняемый употребил не менее 200 граммов водки. И вечером того же дня после уплаты штрафа направился в ОГАИ ОВД Хойникского района, чтобы отдать квитанцию», — сказали в прокуратуре, подчеркнув, что в инспекцию он поехал на машине.