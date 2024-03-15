Водитель пьяным приехал в ГАИ отдать квитанцию о штрафе за нетрезвое вождение

МИНСК, 15мар — Sputnik. Водитель в Хойниках дважды за день попался за рулем в нетрезвом виде, причем во второй раз — когда привез в ГАИ квитанцию об оплате штрафа за пьяное вождение, сообщили в прокуратуре Гомельской области.
По данным ведомства, 36-летний мужчина был оштрафован 2 февраля текущего года — за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему дали штраф в размере 100 базовых (4 тысячи рублей) и лишили прав на три года.
«Находясь в подавленном состоянии, обвиняемый употребил не менее 200 граммов водки. И вечером того же дня после уплаты штрафа направился в ОГАИ ОВД Хойникского района, чтобы отдать квитанцию», — сказали в прокуратуре, подчеркнув, что в инспекцию он поехал на машине.
Поймали водителя на стоянке около здания Госавтоинспекции, когда он уже направлялся домой.
В отношении мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 317−1 Уголовного кодекса Беларуси, вел его Хойникский райотдел Следственного комитета. Сейчас оно направлено в суд.
Гражданину прокурор оставил ранее примененную меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Максимальное наказание, которое предусматривает данная статья УК, — лишение свободы на срок до двух лет.