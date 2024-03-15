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Кот Митя полностью восстановился после взрыва в доме на Линейной в Новосибирске

У животного были ушибы внутренних органов и перелом правого бедра.
Источник: АНО ВИАВЕТ - фонд помощи животным и людям

Кот Митя, оказавшийся в эпицентре взрыва в доме на улице Линейной, полностью восстановился. Об этом владельцы питомца рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

22-летняя хозяйка кота погибла под завалами. У самого Мити были ушибы внутренних органов и перелом правого бедра, он перенес операцию. В настоящее время кот живет с родителями погибшей хозяйки.

Напомним, взрыв на Линейной, 39 произошел 9 февраля 2023 года. Погибли 15 человек. ЧП случилось из-за утечки газа: накануне по квартирам ходили аферисты, представляющиеся газовщиками.