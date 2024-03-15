ФСБ задержала жителя Кубани, готовившего теракты в Брянске

ФСБ задержала жителя Краснодарского края, который готовил теракты в преддверии выборов президента России. Он выполнял задание украинского «Легиона “Свобода России”*.
Известно, что 21-летний житель Кубани готовил совершение терактов в Брянске. Молодой человек выполнял задание запрещенной с России организации, чтобы дестабилизировать обстановку в обществе в преддверии голосования.
Мужчина выполнял задания куратора организации. Так, он забрал из тайника в Калужской области взрывные устройства. После этого молодой человек заложил опасные предметы возле входов в административные здания энергетических компаний и социальных объектов.
Довести дело до конца он не успел. Готовившего теракты мужчину вовремя задержали сотрудники ФСБ совместно с МВД России.
Известно, что на задержанного завели уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 «Приготовление к террористическому акту» и ч. 1 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств». Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Расследование продолжается следственными подразделениями УФСБ России по Брянской и Калужской областям, сообщили в ФСБ России.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.