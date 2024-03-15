В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки

Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о случае, о котором в пятницу сообщили несколько Telegram-каналов. По их данным, в начале марта девушка со знакомым поужинала в ресторане в центре Самары, они заказали роллы. После ужина на прогулке девушке стало плохо, она начала задыхаться. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу где, несмотря на оказанную помощь, она скончалась от остановки сердца. Позже стало известно, что у девушки могла быть аллергия на рыбу.