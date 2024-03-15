В Ростовской области завели уголовное дело из-за ЧП с зелёнкой на выборах. Об этом сообщили донские следователи.
Происшествие зарегистрировано 15 марта 2024 года на одном из избирательных участков в Азовском районе. Местный житель (ему 62 года) вылил жидкость зелёного цвета в урну для бюллетеней. Тем самым он попытался сорвать процесс голосования.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — прокомментировали в следственном управлении СК России по Ростовской области.
Сейчас подозреваемый задержан. Проводится расследование.
А ранее на Дону опровергли информацию о ручках с исчезающими чернилами на выборах — сообщение оказалось фейком.