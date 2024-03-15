Двух женщин, заливших бюллетени зеленкой в Воронежской области, задержали

Двух жительниц Борисоглебска, заливших урны для бюллетеней зеленкой, задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Женщин 58 и 66 лет доставили отдел полиции для разбирательства. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
«Санкция статьи 141 УК РФ “Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий” предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — добавили в ведомстве.
Напомним, инциденты произошли на избирательных участках № 0409 и 0430 в Борисоглебске. Ящики опечатали.