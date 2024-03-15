Житель Шахрисабза организовал у себя дома подпольный цех по производству алкоголя

Как сообщает департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, производство нелегального алкоголя удалось выявить после того, как на посту ГАИ был остановлен грузовик «Isuzu», перевозивший 6000 бутылок с этикеткой «Шахрисабз» в Навоийскую область.
В дальнейшем выяснилось, что паленный алкоголь производит у себя дома житель махалли «Кунчикар» в городе Шахрисабз. Из тайного предприятия правоохранители изъяли 2568 бутылок поддельной водки под названием «Шахрисабз» и «Русская», а также 1796 штук акцизных марок. В качестве вещественных доказательств также было изъято 920 литров спирта, 6500 штук этикеток и другие атрибуты производства.
Также было установлено, что предприниматель приобрел три автомобиля — Nexia-3, Damas, Lacetti благодаря прибыли от подпольной деятельности.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 176 (Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг), статье 186 (Незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции), статье 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса. Ведется расследование.