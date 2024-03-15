Житель Шахрисабза организовал у себя дома подпольный цех по производству алкоголя

В дальнейшем выяснилось, что паленный алкоголь производит у себя дома житель махалли «Кунчикар» в городе Шахрисабз. Из тайного предприятия правоохранители изъяли 2568 бутылок поддельной водки под названием «Шахрисабз» и «Русская», а также 1796 штук акцизных марок. В качестве вещественных доказательств также было изъято 920 литров спирта, 6500 штук этикеток и другие атрибуты производства.