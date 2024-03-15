В Хойниках мужчина приехал в ГАИ отдать квитанцию о штрафе, выпив водки

В Хойниках пьяный водитель приехал в ГАИ, чтобы отдать квитанцию о штрафе за вождение в нетрезвом виде. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Гомельской области.
Из материалов дела следует, что 36-летнего мужчину 2 февраля 2024 года привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Ему дали штраф в 100 базовых величин, или 4000 рублей (по состоянию на 15 марта 2024 года). Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на три года.
Говорится, что фигурант, находясь в подавленном состоянии, выпил не менее 200 граммов водки, а затем вечером, оплатив штраф, поехал в ОГАИ ОВД Хойникского района, чтобы отдать квитанцию. Его задержали около здания ГАИ, когда он направлялся домой.
В отношении мужчины завели уголовное дело по части 1 статьи 317−1 Уголовного кодекса. Дело направлено в суд. По указанной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы до двух лет.