В Хойниках мужчина приехал в ГАИ отдать квитанцию о штрафе, выпив водки

Из материалов дела следует, что 36-летнего мужчину 2 февраля 2024 года привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Ему дали штраф в 100 базовых величин, или 4000 рублей (по состоянию на 15 марта 2024 года). Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на три года.