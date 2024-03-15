Рецидивист-педофил из Кентау планирует оспорить приговор суда первой инстанции

По данным следствия, через девять дней после выхода из колонии он пошел на рецидив. Однако в суде обвиняемый свою вину признал лишь частично, заявив, что не хотел насиловать девочку, а подошел к ней якобы пообщаться. Помимо этого, он уверял, что избил школьницу, чтобы она не сказала об инциденте своим родителям. Только такое «признание» суд не учел и приговорил его к тюремному сроку.