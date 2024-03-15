При обстрелах Белгородской области пострадали восемь человек

По его словам, по итогам четверга всего пострадало в Белгороде и Грайвороне 25 человек. Двое из них погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести. В больницах остаются девять человек, семь из которых в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.