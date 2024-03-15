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При обстрелах Белгородской области пострадали восемь человек

БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ в пятницу в Белгородской области, три человека находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
Источник: © РИА Новости

Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ.

«Сегодня, 15 марта, пострадавших 10 человек в настоящее время, двое из них погибших, 8 получили различные ранения. В настоящее время в стационаре… три человека: два в областную больницу и один во вторую городскую больницу. Все тяжелые», — рассказал Иконников.

По его словам, по итогам четверга всего пострадало в Белгороде и Грайвороне 25 человек. Двое из них погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести. В больницах остаются девять человек, семь из которых в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.