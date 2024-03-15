В Екатеринбурге глыба льда рухнула на 3-летнего ребенка

Также свою проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в региональном СК России, предварительно установлено, что сразу после случившегося к ребенку подоспели двое мужчин, один из которых поднял и вынес его от стены дома на тротуар. В дальнейшем для пострадавшего была вызвана «скорая помощь».